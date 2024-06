Am 1. Juni 1954 wurde in Profen der Kindergarten eingeweiht. Das Jubiläum wurde am Freitagnachmittag mit einem Fest gefeiert. Nach welchem Konzept die Einrichtung arbeitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Profen/MZ. - Aufgeregtes Gewimmel herrschte am Freitagnachmittag in der Kita Kinderträume in Profen. Am 1. Juni 1954 wurde der ehemalige Betriebskindergarten des Braunkohlenkombinates eingeweiht. „Damals besuchten 60 Kinder in vier Räumen die Einrichtung“, sagt Beatrice Hilscher. Seit fünf Jahren ist sie die Chefin mit heute 44 Kindern und sechs Erziehern. Der Fußboden und die Treppe zum ersten Geschoss stammen noch aus der Anfangszeit. Ansonsten wurde das Haus von Grund auf saniert. Es gibt modern ausgestattete Gruppenräume, im Erdgeschoss Terrassen und im Garten ein neues Bassin, Spielplätze und eine Rollerbahn. „Wir arbeiten nach dem Konzept von Sebastian Kneipp“, erläutert Beatrice Hilscher beim Rundgang durch das Haus. So gibt es drinnen eine Strecke zum Wassertreten, Armbäder, Arm- und Gesichtsguss. Auch auf gesunde Ernährung wird in der Einrichtung viel Wert gelegt. Dazu wachsen frische Kräuter im Garten. So gab es zum Jubiläum in Profen viel zu entdecken. Im Haus waren auch Schnappschüsse aus der Geschichte und alte Chroniken ausgelegt.