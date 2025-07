Zeitz/MZ/TRA. - Bereits Ende Juni war es bei der Vorbereitung einer Softwareumstellung zu eingeschränkten Öffnungszeiten und Standortschließungen in den Kfz-Zulassungsstellen des Burgenlandkreises gekommen.

Jetzt folgt in einem zweiten Schritt die eigentliche Umstellung, die von Montag, 14. Juli, an bis Freitag, 18. Juli, zu eingeschränkten Öffnungszeiten und Standortschließungen in den Führerschein- und Kfz-Zulassungsstellen des Burgenlandkreises führt. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Datenübertragung

Hintergrund der Schließungen sei, dass am kommenden Wochenende 12./13. Juli die Daten aus dem alten System in das neue übertragen werden und anschließend die notwendige Software-Umstellung stattfinden müssten.

Diese technische Umstellung werde es dann ermöglichen, weitere Online-Dienste, wie zum Beispiel das i-Kfz, anbieten zu können. Das soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, viele Zulassungsvorgänge wie An-, Um- oder Abmeldungen bequem von zu Hause aus online zu erledigen – rund um die Uhr, ohne Wartezeiten und unabhängig von den Öffnungszeiten der Verwaltung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Geänderte Sprechzeiten

Am 14. und 15. Juli sind die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen in Zeitz, Weißenfels und Naumburg deshalb geschlossen.

Die Außenstelle Weißenfels bleibt indes in der gesamten Umstellungswoche (14. bis 18. Juli) geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle hier muss – unabhängig von der Maßnahme – bereits in dieser Woche geschlossen bleiben. Grund sind krankheitsbedingte Ausfälle, so dass die Sprechzeiten in Weißenfels nicht abgesichert werden können, teilt die Verwaltung mit.

Auch die Kfz-Zulassungsstelle Zeitz ist von krankheitsbedingten Ausfällen betroffen und blieb am Dienstag geschlossen. Die Bürger werden gebeten, sich in dieser Zeit weiter über die Social-Media-Kanäle des Burgenlandkreises zu informieren.

In Zeitz und Naumburg gelten am 17. und 18. Juli folgende Öffnungszeiten: Donnerstag, 17. Juli, von 8 bis 11.30 Uhr ohne Terminbuchung geöffnet. Freitag, 18. Juli, von 8 bis 11.30 Uhr nur für gebuchte Termine geöffnet.

Ab dem 21. Juli sollen die Führerschein- und Kfz-Zulassungsstellen an allen Standorten wieder wie gewohnt erreichbar sein, heißt es.