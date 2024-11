Die Mittelhäuser Tauben wurden vor fast 70 Jahren in Langendorf gezüchtet. Am Wochenende gibt es eine Sonderschau und Kleintierausstellung in Kayna. Ein Züchter erzählt.

Hagen Lihs aus Kayna züchtet seit über 45 Jahren Mittelhäuser Tauben. Am 8. und 9. November stellt er seine Tauben im Thomas-Müntzer-Hof in Kayna aus. Hier findet am Freitag und Samstag die Kleintierzüchter-Ausstellung statt.

Kayna/MZ. - Schneeweiß ist ihr Gefieder, dazu eine breite Brust und aufrechter Stand, dunkle Augen mit einem fleischfarbenen Ring – so sieht die perfekte Mittelhäuser weiße Taube aus. Sie gilt als kräftige, flugfähige Taube und wurde in Langendorf in der Elsteraue erfunden (erzüchtet). 94 Tauben dieser Rasse werden Freitag und Sonntag in der Hopfendarre im Schnaudertal in Kayna im Rahmen einer Sonderschau gezeigt. Außerdem findet im dortigen Thomas-Müntzer-Hof die traditionelle Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins Kayna und Umgebung mit angeschlossener Kreisschau der Kaninchen statt. Aussteller kommen nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern auch aus Sachsen und Thüringen.