Nach einer Doppelschaukel und einem Beachvolleyballfeld soll jetzt eine Wasserrutsche die Herzen der Waldbadgäste in Kayna höher schlagen lassen. Wie sie finanziert werden soll.

Falko Neuber und Bärbel Höfner präsentieren das neueste Projekt im Waldbad Kayna: eine Wasserrutsche. Seit 1934 gehört das Waldbad in Kayna zu den beliebtesten Freibädern in der Region. Es ist mit seinen vielen alten Bäumen ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein.

Kayna/MZ. - Wenn Falko Neuber und Bärbel Höfner gefragt werden, was das Faszinierende am Waldbad in Kayna ist, kommen beide ins Schwärmen.