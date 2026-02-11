weather regen
Für Katrin Einax geht in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Sie regiert in diesem Jahr das närrische Volk in Bergistanien. Wie sie zum Fasching kam.

Von Yvette Meinhardt 11.02.2026, 16:00
Für Katrin Einax ging in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Sie wollte schon immer Prinzessin sein und regiert mit Prinz Jörg. Foto: René Weimer

Bergisdorf/MZ. - „Ich wollte schon immer Prinzessin werden. Für mich geht in diesem Jahr ein Kindheitstraum in Erfüllung“, schwärmt Prinzessin Katrin vom Bergisdorfer Carnevals Club (BCC). Während acht Veranstaltungen führt sie mit ihrem Freund Jörg in Bergistanien das Zepter.