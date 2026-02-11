Närrische Zeiten in Bergisdorf Katrin, die Erste: Ich wollte schon immer Pinzessin werden.
Für Katrin Einax geht in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Sie regiert in diesem Jahr das närrische Volk in Bergistanien. Wie sie zum Fasching kam.
11.02.2026, 16:00
Bergisdorf/MZ. - „Ich wollte schon immer Prinzessin werden. Für mich geht in diesem Jahr ein Kindheitstraum in Erfüllung“, schwärmt Prinzessin Katrin vom Bergisdorfer Carnevals Club (BCC). Während acht Veranstaltungen führt sie mit ihrem Freund Jörg in Bergistanien das Zepter.