Am Wochenende fand vor den Toren der Stadt die Landes-Schüler-Meisterschaften statt. Bei der Vergabe der Medaillen hatten Hanna Tschiedel und Armin Edel ein Wort mitzusprechen. Was sie über ihren Sport erzählen.

Zeitz/MZ. - So sehen Sieger aus: Hanna Tschiedel und Armin Edel räumten am Wochenende bei den Landesmeisterschaften der Schüler im Kanu ab. Die 16-jährige Hanna wurde im C1 und im K1 Landesmeister, Armin fuhrt in C1 zum Landesmeister und wurde im K 1 Dritter. Man muss das Wasser richtig lesen können, um im Slalom gut durch die Tore zu kommen. „Für mich war die Strecke in Haynsburg einfach. Ich konnte meinen Heimvorteil nutzen“, sagt Hanna Tschiedel.