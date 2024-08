Droyssig/Zeitz/MZ. - Wenn Anke Luksch am Sonnabend, 17. August im Schützenhaus in Droyßig in festlicher Atmosphäre ihre Grußworte an die Mitglieder des Kampfsportzentrums Zeitz richtet, kann sie auch persönlich auf erfolgreich 15 Jahre zurückblicken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.