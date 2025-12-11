Zeitz/MZ/and. - Es kam an, wie ein Weihnachtsgeschenk: Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) verkündete in der letzten Stadtratssitzung dieses Jahres am Donnerstagabend, dass die Überwachungstechnik am Zeitzer Bahnhof inzwischen installiert worden und bereits in Betrieb gegangen ist.

Das heißt im Klartext, dass die wiederholt geforderte und langfristig vorbereitete Videoüberwachung des Bahnhofs und des Bereichs um den Bahnhof herum endlich funktioniert. Nötig geworden war sie vor allem auch deshalb, weil es am gerade eben sanierten Bahnhofsgebäude und am neu gebauten Busbahnhof immer wieder Beschädigungen und Schmierereien gab. Da die Stadt Zeitz hier Eigentümer der Liegenschaften und Gebäude ist, lag eine Umsetzung im Bereich des Möglichen. Allerdings gab es, vor allem rechtlich, viel vorab zu prüfen und zu klären. Schwierigkeiten bei der Ausschreibung beziehungsweise Vergabe führten erneut zu Verzögerungen: Nun ist der vom Stadtrat im Juli 2023 gefasste Beschluss auf Antrag der Fraktion ALL/FDP/FWT umgesetzt.