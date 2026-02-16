Premiere ist am 21. Februar in den Zeitzer Klinkerhallen. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Jugendtheater Karambolage: Proben für „Ali Baba“ laufen in Zeitz - wo es Karten gibt

Am 21. Februar bringt das Jugendtheater Karambolage die Gangsterkomödie "Ali Baba und ein Haufen Gangster" auf die Bühne. Dafür wurde intensiv geprobt.

Zeitz/Burtschütz/MZ/and. - Das Jugendtheater Karambolage ist bestens vorbereitet: Am Samstag, 21. Februar, hat die Gangsterkomödie „Ali Baba und ein Haufen Gangster“ in den Zeitzer Klinkerhallen Premiere. Den letzten, intensiven Feinschliff dafür gab es bei einem Probenwochenende in Burtschütz unter Leitung von Rotraud Denecke und Thomas Volk. Und worum geht es?