weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Probenwochenende in Burtschütz: Jugendtheater Karambolage: Proben für „Ali Baba“ laufen in Zeitz - wo es Karten gibt

Probenwochenende in Burtschütz Jugendtheater Karambolage: Proben für „Ali Baba“ laufen in Zeitz - wo es Karten gibt

Premiere ist am 21. Februar in den Zeitzer Klinkerhallen. Der Kartenverkauf läuft bereits.

16.02.2026, 16:00
Am 21. Februar bringt das Jugendtheater Karambolage die Gangsterkomödie "Ali Baba und ein Haufen Gangster" auf die Bühne. Dafür wurde intensiv geprobt.
Am 21. Februar bringt das Jugendtheater Karambolage die Gangsterkomödie "Ali Baba und ein Haufen Gangster" auf die Bühne. Dafür wurde intensiv geprobt. Rene Weimer

Zeitz/Burtschütz/MZ/and. - Das Jugendtheater Karambolage ist bestens vorbereitet: Am Samstag, 21. Februar, hat die Gangsterkomödie „Ali Baba und ein Haufen Gangster“ in den Zeitzer Klinkerhallen Premiere. Den letzten, intensiven Feinschliff dafür gab es bei einem Probenwochenende in Burtschütz unter Leitung von Rotraud Denecke und Thomas Volk. Und worum geht es?