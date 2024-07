Zeitz/MZ. - 20 Jahre Schlosspark Moritzburg Zeitz! Die Jubiläumssaison ist am 28. März gestartet. Viele Besucher genossen seitdem das kleine Paradies rund um Schloss Moritzburg in Zeitz. Oder sie kamen zu Veranstaltungen, wie dem Frühlingsmarkt, dem Lichterfest oder der Pflanzenbörse. Doch auch in der zweiten Saisonhälfte, also bis zum 3. November, dem letzten Tag der Saison, sollte man sich den einen oder anderen Termin vormerken.

