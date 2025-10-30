Der Rat der Gemeinde Gutenborn hat seine Prioritätenliste für Maßnahmen und Investitionen für den aktuellen Haushalt festgelegt. Der soll demnächst noch beschlossen werden.

Jahreshaushalt für 2025 wird erst im November beschlossen

Zumindest einige Straßenlaternen sollen in diesem Jahr noch erneuert werden..

Drossdorf/MZ. - Wenn der Rat der Gemeinde Gutenborn voraussichtlich in seiner November-Sitzung den Haushalt 2025 auf der Tagesordnung hat, dann sind darin zahlreiche Maßnahmen, Unterhaltungen und Investitionen festgehalten. 2025 kann davon aber nur ein Bruchteil durchgeführt werden.