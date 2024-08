In Zeitz stehen wieder Mülltonnen in Flammen

Am Sonntagabend standen in der Zeitzer Käthe-Tucholla-Straße zwei Müllcontainer in Flammen.

Zeitz/MZ. - Am Sonntagabend haben gegen 22 Uhr erneut in Zeitz Mülltonnen gebrannt. Diesmal standen an unterschiedlichen Stellen in der Käthe-Tucholla-Straße zwei 1.100 Liter fassende Müllcontainer in Flammen.

Anwohnern, so berichtet die Polizei, sei es dort gelungen, einen der brennenden Abfallbehälter wegzuschieben und so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Mülltonnen zu verhindern.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hätten Zeugen mit den Löscharbeiten am zweiten Container begonnen, heißt es weiter.

Trotz deren schnellen Handelns wurden beide Behälter vollständig zerstört. Die Polizei geht erneut von Brandstiftung aus und schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.