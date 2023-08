Öffentliche Veranstaltung findet an der Stele vor der Michaeliskirche statt. Was geplant ist.

In Zeitz ist wieder zum Gedenken an Pfarrer Oskar Brüsewitz eingeladen, der sich 1976 selbst verbrannt hat

Zeitz/MZ/and - Zum 47. Mal jährt sich am Freitag, 18. August, der Tag der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz an der Michaeliskirche in Zeitz. Die Stadt lädt zusammen mit der evangelischen Gemeinde zum Gedenken um 11.55 Uhr an den Ort des Geschehens vor der Kirche ein. Darüber informiert eine Mitteilung des Kirchenkreises Naumburg-Zeitz.

Die Ansprache wird Pfarrer i. R. Dieter Ziebarth aus Berlin-Spandau halten. Er war von 1970 bis 1978 Pfarrer an der Michaeliskirche. Noch zwei Tage vor den Ereignissen sprach er mit seinem Pfarrkollegen und Freund. Ziebarth wird von seinen persönlichen Erfahrungen mit Brüsewitz berichten. Bei der Gedenkveranstaltung wird auch Pastorin Esther Fröbel ein Gebet sprechen. Sie ist die jüngste Tochter von Oskar Brüsewitz.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es Gelegenheit, an der Brüsewitz-Stele Blumen abzulegen. Musikalisch wird das Gedenken vom Posaunenchor Zeitz begleitet. Die Veranstaltung ist öffentlich.