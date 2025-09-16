Zeitz/MZ. - Erneut stehen in Zeitz Mülltonnen in Flammen. In der Zeit von 1.25 bis 2.45 Uhr wurden in der Nacht zu Dienstag laut Polizei wieder mehrere Abfallcontainer in Zeitz in Brand gesetzt.

Die Serie begann im Brückenweg, wo drei Mülltonnen in Flammen standen. 20 Minuten später brannte eine Papiermülltonne in der August-Bebel-Straße, wodurch das Haus durch Rußablagerungen beschädigt wurde.

Zur gleichen Zeit wurde eine brennende Tonne in der Thomas–Mann-Straße gemeldet, die zur Abholung auf dem Gehweg stand. In die Herta-Lindner-Straße rückten die Einsatzkräfte eine Stunde später aus, weil dort drei Rollcontainer angezündet und dadurch vollständig zerstört worden waren.

An den Tatorten beziehungsweise im Umfeld konnte man die Brandstifter nicht entdecken. Bevor für einige Zeit offensichtlich etwas Ruhe eingekehrt war, hatte es im Juli/August eine Brandserie in Zeitz-Ost gegeben.