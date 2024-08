Naethern/MZ - Flammenmeer in Naethern: Am Rande des Kretzschauer Ortsteils ist in der Nacht zum Sonntag eine Scheune niedergebrannt. In ihr befanden sich nach Polizeiangaben rund 1.000 Strohballen, die zusammen mit der Scheune ein Raub der Flammen wurden. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit rund 200.000 Euro. Zum Einsatz nach Naethern rückten nach Feuerwehrangaben die freiwilligen Feuerwehren Kretzschau, Döschwitz, Salsitz, Droyßig, Teuchern und die Ortswehr Zeitz aus. Insgesamt seien etwa 50 Feuerwehrleute zum Brandort gefahren, hieß es. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

