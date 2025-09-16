Für die Sanierung des Damms in Heuckewalde hat die Gemeinde Gutenborn ab Anfang August drei Monate vorgesehen. Doch das Vorhaben könnte schon in diesem Monat abgeschlossen sein.

In Heuckewalde wird gerade der "„Damm" saniert. Dabei gibt es ein gutes Miteinander von Baufirma, Gemeinde und Anwohnern. Auf dem Bild zu sehen sind Steve Pöller, Steffen Kühn, Bürgermeister Karsten Beyer sowie André Priester (v.l.n.r.).

Heuckewalde/MZ. - „Toll, dass es so schnell geht“, freut sich Hartwig Degenkolb. Der 81-Jährige aus Heuckewalde erwähnt stolz, dass er am dortigen Damm geboren und bis heute ganz in der Nähe der Verbindungsstraße zum thüringischen Hermsdorf (Stadt Gera) wohnt. Aktuell wird der Damm grundhaft ausgebaut. „Das wurde auch mal Zeit, die Straße war unter aller Würde“, sagt er bei einem Besuch der MZ in dem Ortsteil der Gemeinde Gutenborn. Die Einschränkungen durch die Vollsperrungen haben ihn nicht gestört. Er geht immer gern auf die Baustelle, um sich den Fortschritt anzuschauen.