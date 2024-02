In der Nudel in Zeitz: Löschangriff per Joystick

Es rüttelt und schwankt mächtig: Per VR-Brillen wird der Feuerwehreinsatz auf einer Drehleiter simuliert. Sharon und Jonathan finden es cool. Die Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses ist eines von zahlreichen Angeboten in der Zeitzer Nudelfabrik.

Zeitz/MZ. - VR-Brille und Rucksack auf, los geht’s: „Zuerst sind wir in ein brennendes Haus gegangen und haben einen Löschangriff gemacht. Anschließend auf eine Drehleiter geklettert, und zuletzt haben wir sogar ein brennendes Flugzeug gelöscht. Es wirkte alles echt“, erzählt Leon Leiblich. Er ist 13 Jahre alt und seit vier Jahren bei der Jugendfeuerwehr Bad Kösen. Am Samstag waren etwa 50 Mädchen und Jungen der Nachwuchs-Feuerwehren aus Naumburg und Umgebung in der Zeitzer Nudelfabrik. Nächste Woche kommen nochmal so viele. Unterm Dach lockt eine virtuelle Trainingsstrecke, auf der man brenzlige Situationen simulieren kann.

„Mit der Brille werden automatisch die vielen QR-Codes an den Wänden gescannt und so die Einsätze simuliert“, erklärt Sebastian Czok. Der 35-Jährige ist seit dem 15. Februar für dieses Projekt bei der Universität Leipzig fest angestellt und arbeitet in Zeitz. Er entwickelt Programme für die VR-Brillen und begleitet die Gruppen in der Nudelfabrik. „Über die Brillen und Kopfhörer werden Bilder und Töne eingespielt. Schon nach wenigen Minuten vergisst man, dass es nur eine Simulation ist“, verdeutlicht Czok.

An zwei Wochenenden reisen jetzt insgesamt 100 Mädchen und Jungen aus der Region Naumburg an und werden in der Zeitzer Nudelfabrik trainieren. „Es ist das erste Mal, dass so viele junge Feuerwehrleute zu uns kommen“, sagt Czok und hofft, dass weitere Gruppen folgen. Möglich wurde dies durch Henrik Schumann. Er ist Zeitzer und nur wenige Meter entfernt der Nudelfabrik aufgewachsen. Heute lebt er in Naumburg, sitzt für die Vereinigte Bürgerliste Naumburg im Gemeinderat und hat ein Planungsbüro in Leipzig. „Ich fühle mich meiner alten Heimat Zeitz noch immer verbunden und habe zum Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal seit Jahren die Nudelfabrik besucht“, erzählt er. Da habe er das Angebot zur Ausbildung der Feuerwehren kennengelernt und selber ausprobiert. „Die Feuerwehren in den Kommunen sind nicht nur Helfer im Ernstfall, sondern eine tragende Säule im gesellschaftlichen Leben in den Orten. Unter den Kameraden gibt es einen großen Zusammenhalt, und im Dorf sind sie bei jedem Fest als tatkräftige Organisatoren dabei“, sagt Schumann. So diene der Ausflug der Jugendgruppen nach Zeitz dem weiteren gegenseitigen Kennenlernen der Kameraden und der Stärkung der Gemeinschaft.

Natürlich sei es auch eine Wertschätzung der Arbeit. „Ich bitte euch alle, bleibt der Feuerwehr treu“, sagt Schumann zu den Kindern und Jugendlichen. Ermöglicht wurde das Angebot durch die Spenden der Fraktion und des Vereins der Vereinten Bürgerliste Naumburg. Die Stadtwehrleitung Naumburg, die Jugendwarte und Ortswehrleiter organisierten den Besuch, und Stadtwehrleiter Maik Siegmund dankte Schumann für das spannende Projekt.

Der Nachwuchs fand es klasse. „Als ich oben auf der Drehleiter stand, dachte ich, ich sterbe vor Angst, so echt war das“, plaudert Sharon Barth, eins von fünf Mädchen der Jugendwehr Bad Kösen. die VR-Brillen täuschen die Sinne, es fühlte sich alles so echt an. „Für die Kinder ist es schon eine coole Sache. Auch wenn es ein paar Schwachstellen gibt. In der Realität darf man nämlich nicht mit fünf Leuten auf die Drehleiter“, sagt Jugendwartin Cordula Hofmann. Auch Lucy Lorbeer findet die virtuelle Schulung „cool“. Sie ist 17 Jahre alt und seit acht Jahren bei der Feuerwehr. „Schon mein Vater und Großvater waren bei uns in Hassenhausen Wehrleiter“, sagt sie. Aus diesem Grund kam sie auch dazu. „Ich bin bei der Jugendwehr und bei den Erwachsenen, und manches Mal helfe ich bei der Ausbildung in der Kinderfeuerwehr“, sagt Lucy Lorbeer.

Mit Leon, Lennox und Collin trifft man die junge Dame nach dem Kurs in der großen Gemeinschaftsküche der Nudelfabrik. Hier rollen sie Teig aus, belegen ihn und backen Pizza. Beim gemeinsamen Essen, Plaudern und Fachsimpeln vergeht die Zeit wie im Flug.

Infos unter www.nudelfabrik.eu

Ausbildung für die Naumburger Jugendfeuerwehren in Zeitz: Jugendwehrleiter Patrick Schirner (li.) verfolgt mit Sebastian Czok die virtuelle Tour. Foto: René Weimer