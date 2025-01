Betrug am Telefon

Zeitz/MZ/ank - Die Polizei warnt vor Schockanrufen, die sich derzeit im Burgenlandkreis häufen würden. Meist geben sich die Täter oder Täterinnen demnach als Polizisten aus. Der Inhalt der Telefonate ähnele sich stark. So werde den Angerufenen meist erzählt, ein naher Verwandter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um zu verhindern, dass der angebliche Unfallverursacher ins Gefängnis müsse, forderten die Betrüger hohe Geldsummen als Kaution. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass derartige Geldforderungen von Behörden nie telefonisch vorgenommen werden. Den Angerufenen wird geraten, das Gespräch sofort zu beenden. Wenn möglich, sollten sie sich die Telefonnummer des Anrufers notieren und sich rasch mit der Polizei in Verbindung setzen. Persönliche Daten oder Vermögensinformationen sollten nie am Telefon preisgegeben werden.