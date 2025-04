Unternehmen stellt im Stadtrat Pläne zum Glasfaser-Ausbau in Bad Schmiedeberg vor. Zurzeit wird die Akzeptanz geprüft. Warum noch keine Entscheidung gefallen ist.

Zweiter Anlauf für Glasfaser-Ausbau in Bad Schmiedeberg: Was geplant ist

Das Rathaus in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ. - In Bad Schmiedeberg besteht die Chance, in absehbarer Zeit über stabiles und sehr schnelles Internet zu verfügen. Jörg Rothbarth, Manager für kommunale Kooperationen, stellte am Donnerstagabend im Pretzscher Bürger- und Vereinshaus Pläne des Unternehmens Deutsche Glasfaser Wholsale GmbH zum Glasfaser-Ausbau vor.