Im Digitalisierungszentrum Zeitz wird gezeigt, was Hacker eigentlich machen

Zeitz/MZ - 14 Besucher sind bis zum Donnerstagmittag in den Schlosspark Moritzburg Zeitz gekommen. Im September waren es 2.333 Besucher. Das kann jeder als praktische Anwendung der Arbeit des Digitalisierungszentrums Zeitz (DZZ) verfolgen. Zum Lora-Park im Schlosspark Moritzburg ist neben dem Parkplatzsensor am Schloss, den Sensoren im Blumenbeet zur Feuchtigkeitsmessung oder denen in Johannisteich und Mühlgraben zur Wasserstandsmessung ein weiterer dazugekommen: Wer möchte, kann jetzt aktuell verfolgen, wie viele Menschen den Schlosspark besuchen. Die Sensoren befinden sich am Eingang Orangerie und am Eingang vom Schlosshof aus.

