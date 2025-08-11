Eli Elster empfängt Schulanfänger in der Grundschule Elstervorstadt. In Zeitz und seinen Ortsteilen wurden 223 Mädchen und Jungen eingeschult. Wie in der Grundschule Elstervorstadt gefeiert wurde.

37 Mädchen und Jungen wurden am Samstag in die Zeitzer Grundschule Elstervorstadt eingeschult. Fiona freut sich über ihre Zuckertüte.

Zeitz/MZ. - Die kleine Fiona ist mächtig aufgeregt. Für den schönsten Tag in ihrem bisherigen Leben hat sie ein tolles Kleid angezogen, die Haare hübsch zurecht gemacht und dann geht es endlich los: Einschulung für 37 Abc-Schützen in der Grundschule Elstervorstadt in Zeitz. Ein gemischter Chor aus Zweit- bis Viertklässlern erzählt den Neuen singend von der Schule. „Das ist bei uns eine schöne Tradition. Ich bin sehr froh, dass über 40 Mädchen und Jungen in den Ferien zur Probe gekommen sind“, sagt Monika Richter. Seit vielen Jahren leitet sie die Grundschule in der Nähe der Ampel-Kreuzung Grüne Aue.