Hunderte Menschen demonstrieren in Zeitz gegen Coronapolitik

Hunderte Demonstranten trafen sich am Montagabend auf dem Altmarkt in Zeitz. Es folgte ein Spaziergang - nicht nur durchs Zentrum.

Zeitz/MZ/ank - Unter dem Motto „Mitdenken erlaubt - gemeinsam statt gespalten“ haben am Montagabend in Zeitz erneut Hunderte Menschen - Erwachsene wie Kinder - gegen die aktuelle Coronapolitik demonstriert. Treffpunkt des Montagsspaziergangs war der Altmarkt. Die Route des Marschs führte dann unter anderem durch die Zeitzer Innenstadt - beispielsweise durch die Fischstraße, durch die Luthergasse und am Neumarkt entlang.

Der Marsch am Montag war der vierte dieser Art in Zeitz. Zuletzt hatte er auf dem Platz der deutschen Einheit begonnen. Etwa 700 Menschen hatten teilgenommen. Dass an diesem Montag mehr Menschen unterwegs waren, davon war Organisator und Anmelder Bodo Pistor aus Schellbach am Abend überzeugt. Endgültige Zahlen gab es aber bis zum Redaktionsschluss nicht. Zum Beginn des Marsches forderte Pistor die Demonstranten auf, Gesetzestexte zu lesen, um so über Rechte informiert zu sein und sie auch geltend machen zu können. Mit Trommeln und Trillerpfeifen machten die Demonstranten bei ihrem Marsch auf sich aufmerksam, einige trugen Kerzen, andere wiederum Lichterketten. Es tönte unter anderem der Ruf „schließt euch an“.

Für den kommenden Montag ist eine weitere Protestaktion geplant. Dabei werde es auf dem Altmarkt sowohl Redner als auch Musik eines Liedermachers geben, so Pistor.