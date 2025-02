Tierquälerei in Zeitz: Neues Glück in Halle Yoshua geht es besser: Was die Tierklinik Leipzig sagt und wie der Yorkshire Terrier damit leben kann

Der am Zeitzer Tierheim entsorgte kranke Yorkshire Terrier ist im neuen Zuhause in Halle gut angekommen und wird in der Tierklinik Leipzig behandelt. Wie es mit ihm weitergeht.