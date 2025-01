Ein Hallenser hat durch die MZ vom entsorgten kranken Yorkshire Terrier erfahren. Er nimmt den Hundeopi, der im Zeitzer Tierheim versorgt wurde, auf. Warum alles so gut passt und was alle hoffen.

Zeitz/MZ. - Ob Yoshua gemerkt hat, was für ein besonderer Tag dieser 29. Januar für ihn ist? Der kleine Yorkshire Terrier wurde völlig entkräftet und krank am kalten Morgen des 13. Januar von Tierheimmitarbeitern in einem Stoffbeutel am Tor des Zeitzer Tierheims gefunden. Nun trat er am Mittwoch seine Reise nach Halle an. Dort fand der Hundeopi ein liebevolles Zuhause.