Noch fehlen in und um Zeitz Schutzwände, die im Ernstfall vor Hochwasser schützen. Nach zehn Jahren wird es Zeit dafür. Was Politiker, Verwaltung und Bürger dazu sagen.

Hochwasser in Zeitz am 24. Dezember: Von Südzucker bis zur Elsterstraße gibt es ausreichend Hochwasserscutz und Überflutungsflächen.

Zeitz/Wetterzeube/MZ. - Die Pegelstände sinken, das Wasser geht zurück. An der Weißen Elster kehrt Ruhe ein. Aufatmen auch bei vielen Zeitzern. Besonders jene, die in der Nähe des Flusses oder am Mühlgraben wohnen, hatten Angst, als der Pegel am Heiligabend mit 4,27 Meter für Alarmstufe 2 sorgte.