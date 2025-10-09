weather regenschauer
  4. EU-Initiative fördert Umbau in Reuden: Historisches Gemeindehaus in Reuden bekommt viel Geld für die Sanierung

Kirchengemeinde erhält rund 145.000 Euro aus dem Förderprogramm Leader. Das über 100-jährige Haus in Reuden steht unter Denkmalschutz. Wie das Geld verbaut wird.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 09.10.2025, 13:19
Das evangelische Gemeindehaus gleich hinter der Kirche in Reuden wird saniert. Johannes Scheibe installiert dort neue Leitungen.
Das evangelische Gemeindehaus gleich hinter der Kirche in Reuden wird saniert. Johannes Scheibe installiert dort neue Leitungen. Foto: René Weimer

Reuden/MZ. - Hochbetrieb im kleinen evangelischen Gemeindehaus in Reuden. Handwerker arbeiten auf der Baustelle. Clemens Geppert von der Midewa baut einen neuen Wasseranschluss und eine Wasseruhr ein. Johannes Scheibe von der gleichnamigen Klempnerei Scheibe installiert weitere Wasserleitungen und beispielsweise den Zufluss zur neuen Küche.