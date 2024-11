In romantischer Mondscheinstimmung präsentiert sich die Schützenstraße auf dieser von Paul Hering verlegten Ansichtskarte in den 1890er Jahren. Am Horizont ist das Schützenhaus zu sehen. 100 Jahre zuvor im 18. Jahhrundert wurden dort auf dem Rabenstein noch Verbrecher verurteilt und hingerichtet.

Zeitz/MZ. - Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Schützenhaus am Schützenplatz in Zeitz durch Brandstiftung zerstört. Am 23. Oktober 1999 ging das Objekt in Flammen und Rauch auf. Ein Blick in seine bewegte Geschichte verrät so manche abwechslungsreiche Nutzung in über 140 Jahren.