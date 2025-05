Beliebte Freizeitanlage im Harz Frischekur für Skatepark in Quedlinburg: Darüber können sich Nutzer freuen

Er wird rege genutzt: der Skatepark an der Schillerstraße in Quedlinburg, an dem jetzt im Auftrag der Stadt Arbeiten erfolgt sind. Was gemacht und wie viel Geld investiert worden ist.