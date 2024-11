140 Jahre wurde das Haus am Zeitzer Schützenplatz ganz unterschiedlich genutzt, aber immer offen für viele Menschen. 1999 wurde es bei einem Brand zerstört. Was geblieben ist.

Lichterloh in Flammen stand das Schützenhaus und einstige Clubtheater „Conrad Ekhof“ am 23. Oktober 1999. Zahlreiche Schaulustige verfolgten auf dem Schützenplatz die Löscharbeiten der herbeigerufenen sechs Feuerwehren mit Spannung.

Zeitz/MZ. - Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Schützenhaus am Schützenplatz durch Brandstiftung zerstört. Ein Blick in seine bewegte Geschichte verrät so manche abwechslungsreiche Nutzung in über 140 Jahren.