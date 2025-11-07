weather wolkig
Verbraucherzentrale in Zeitz Hilfe bei Vertragsfallen: Juristin Anne Kahle berät Verbraucher in Zeitz

Täuschend echte Webseiten, versteckte Kosten, fragwürdige Verträge – viele Verbraucher tappen in digitale Fallen. Rechtsberaterin Anne Kahle zeigt in Zeitz, wie sich Bürger schützen können.

Von Margit Herrmann 07.11.2025, 07:00
Anne Kahle ist sich sicher: „Gebe es die Verbraucherzentrale nicht, hätten Verbraucher keine Institution, die niedrigschwellig hilft.“
Anne Kahle ist sich sicher: „Gebe es die Verbraucherzentrale nicht, hätten Verbraucher keine Institution, die niedrigschwellig hilft.“ (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Ein Klick zu viel – und schon war der Vertrag abgeschlossen, den sie eigentlich gar nicht wollte. Mit diesem Problem kam eine Zeitzerin zur Verbraucherzentrale Zeitz, wo Rechtsberaterin Anne Kahle ihr zur Seite stand.