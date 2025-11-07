Verbraucherzentrale in Zeitz Hilfe bei Vertragsfallen: Juristin Anne Kahle berät Verbraucher in Zeitz
Täuschend echte Webseiten, versteckte Kosten, fragwürdige Verträge – viele Verbraucher tappen in digitale Fallen. Rechtsberaterin Anne Kahle zeigt in Zeitz, wie sich Bürger schützen können.
07.11.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Ein Klick zu viel – und schon war der Vertrag abgeschlossen, den sie eigentlich gar nicht wollte. Mit diesem Problem kam eine Zeitzerin zur Verbraucherzentrale Zeitz, wo Rechtsberaterin Anne Kahle ihr zur Seite stand.