Täuschend echte Webseiten, versteckte Kosten, fragwürdige Verträge – viele Verbraucher tappen in digitale Fallen. Rechtsberaterin Anne Kahle zeigt in Zeitz, wie sich Bürger schützen können.

Anne Kahle ist sich sicher: „Gebe es die Verbraucherzentrale nicht, hätten Verbraucher keine Institution, die niedrigschwellig hilft.“

Zeitz/MZ. - Ein Klick zu viel – und schon war der Vertrag abgeschlossen, den sie eigentlich gar nicht wollte. Mit diesem Problem kam eine Zeitzerin zur Verbraucherzentrale Zeitz, wo Rechtsberaterin Anne Kahle ihr zur Seite stand.