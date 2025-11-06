Ein 62-jähriger Großvater legt in Prozess in Halle zwar Geständnis ab, sorgt aber mit seinen Aussagen im Gerichtssaal für Entsetzen und Kopfschütteln.

Der angeklagte Großvater im Saal 123 des Landgerichts versteckt sich hinter seiner Jacke.

Rossla/Halle/MZ. - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch seiner Enkelinnen hat der Angeklagte am Donnerstag im Landgericht Halle eine Art Teilgeständnis abgelegt. Vor der 14. Großen Strafkammer räumte der 62-jährige Roßlaer die Taten ein. Er sagte aber, diese seien „beim Waschen“, „beim Grabbeln“, „aus Versehen“ oder sogar auf Wunsch der Kinder passiert.