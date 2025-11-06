Missbrauchsprozess am Landgericht Angeklagter Roßlaer gesteht sexuellen Missbrauch seiner Enkellinnen - zum Teil
Ein 62-jähriger Großvater legt in Prozess in Halle zwar Geständnis ab, sorgt aber mit seinen Aussagen im Gerichtssaal für Entsetzen und Kopfschütteln.
06.11.2025, 15:29
Rossla/Halle/MZ. - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch seiner Enkelinnen hat der Angeklagte am Donnerstag im Landgericht Halle eine Art Teilgeständnis abgelegt. Vor der 14. Großen Strafkammer räumte der 62-jährige Roßlaer die Taten ein. Er sagte aber, diese seien „beim Waschen“, „beim Grabbeln“, „aus Versehen“ oder sogar auf Wunsch der Kinder passiert.