  4. Missbrauchsprozess am Landgericht: Angeklagter Roßlaer gesteht sexuellen Missbrauch seiner Enkellinnen - zum Teil

Ein 62-jähriger Großvater legt in Prozess in Halle zwar Geständnis ab, sorgt aber mit seinen Aussagen im Gerichtssaal für Entsetzen und Kopfschütteln.

Von Frank Schedwill 06.11.2025, 15:29
Der angeklagte Großvater im Saal 123 des Landgerichts versteckt sich hinter seiner Jacke.
Der angeklagte Großvater im Saal 123 des Landgerichts versteckt sich hinter seiner Jacke. (Foto: Frank Schedwill)

Rossla/Halle/MZ. - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch seiner Enkelinnen hat der Angeklagte am Donnerstag im Landgericht Halle eine Art Teilgeständnis abgelegt. Vor der 14. Großen Strafkammer räumte der 62-jährige Roßlaer die Taten ein. Er sagte aber, diese seien „beim Waschen“, „beim Grabbeln“, „aus Versehen“ oder sogar auf Wunsch der Kinder passiert.