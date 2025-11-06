Nam Tran hatte ein Restaurant in Leipzig. Das hat die 34-Jährige aufgegeben, um an der Klia-Platte eine neue Gastronomie zu eröffnen. Die Wirtin erklärt, was Gäste im „Nami“ erwartet und warum sie nach Merseburg gewechselt ist.

Neues Restaurant an der Klia-Platte: Was Nam Tran ihren Gästen im „Nami“ bieten will

Den Spitznamen „Nami“ hat Nam Tran in ihrer Zeit als Altenpflegerin bekommen. Nun hat sie ihr neues Restaurant so genannt.

Merseburg/MZ. - „Die Kleinstadt passt besser zu mir als die Großstadt, weil ich hier besser Familie und Job verbinden kann“, sagt Nam Tran. Die „Kleinstadt“, von der die 34-Jährige spricht, heißt Merseburg. Und ihr Job ist seit Mittwoch wieder die Gastronomie. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie an der Klia-Platte nun ein Restaurant mit asiatischer Fusion-Küche.