Herrenloser Pkw richtet in Kayna Schaden an

Kayna/MZ - Ein herrenloser Pkw hat am Donnerstagnachmittag in Kayna ein Garagentor und eine Mauer beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Pkw in der Pfalzstraße abgestellt, aber nicht richtig mit der Handbremse gesichert worden. Das Fahrzeug setzte sich auf der abschüssigen Straße in Bewegung und rollte etwa 60 Meter bergab, ehe es mit dem Garagentor und der Mauer kollidierte. Der weggerollte Pkw trug dabei auch Beschädigungen davon, so die Polizei.