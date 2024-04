Bei Chefs Culinar im Gewerbegebiet Zorbau an der Autobahn 9 ist es am Mittwochnachmittag zu einem Gefahrguteinsatz gekommen. Die Umstände sind noch unklar.

Zorbau - Weiter herrscht Unklarheit über die genaue Ursache des Ammoniak-Austritts bei dem Gastro-Lieferanten Chefs Culinar in Zorbau am Mittwoch. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht zu erreichen. Betriebsleiter Dirk Jerxsen sei am Ort des Geschehens gebunden und für ein Telefonat nicht zu erreichen, teilte sein Büro mit. Das deutet zumindest darauf hin, dass intensiv daran gearbeitet wird, den Schaden zu beheben. Das Ammoniak war gegen 12.30 Uhr in bislang unbekannter Menge aus einem Kühlsystem ausgetreten. Ob möglicherweise Lebensmittel kontaminiert wurden oder verdorben sind, blieb offen.