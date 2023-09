Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Großreinemachen in Zeitz: Knapp eine Woche vor Beginn des Zuckerfestes sind am Samstagvormittag rund 50 Frauen und Männer einem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt und haben sich am Herbstputz beteiligt. „Bewaffnet“ mit blauen Säcken, Gummihandschuhen und Müllzangen sind sie vom Altmarkt aus in alle Himmelsrichtungen ausgeschwärmt, um Müll aufzulesen, den andere einfach weggeworfen haben.