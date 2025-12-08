Die FC-Reserve holt drei wichtige Zähler im Spitzenspiel auf heimischem Platz.

Herbstmeister mit Herzschlagfinale: Wie der 1. FC Zeitz seinen direkten Verfolger besiegt

Zeitz/MZ. - Es gab den Moment, als Nils Gorisch etwas nervös wurde: „Da habe ich gedacht, dass das noch kippen könnte“, sagte der junge Coach von der Zweiten des 1. FC Zeitz und wirkte dabei spürbar erleichtert. Über den 3:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Herrengosserstedt durfte sich Nils Gorisch mit seiner Mannschaft am Samstag freuen.