weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Fußball-Kreisoberliga: Herbstmeister mit Herzschlagfinale: Wie der 1. FC Zeitz seinen direkten Verfolger besiegt

Fußball-Kreisoberliga Herbstmeister mit Herzschlagfinale: Wie der 1. FC Zeitz seinen direkten Verfolger besiegt

Die FC-Reserve holt drei wichtige Zähler im Spitzenspiel auf heimischem Platz.

Von Nico Grünke 08.12.2025, 15:46
Nils Gorisch
Nils Gorisch (Foto: 1. FC Zeitz)

Zeitz/MZ. - Es gab den Moment, als Nils Gorisch etwas nervös wurde: „Da habe ich gedacht, dass das noch kippen könnte“, sagte der junge Coach von der Zweiten des 1. FC Zeitz und wirkte dabei spürbar erleichtert. Über den 3:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Herrengosserstedt durfte sich Nils Gorisch mit seiner Mannschaft am Samstag freuen.