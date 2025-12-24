Heiligabend ist ein besonderer Tag im Zeitzer Tierheim. Nach der Weihnachtsfeier für Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer gibt es ein Festmahl für die Vierbeiner.

Heiligabend und Dankeschön im Zeitzer Tierheim: Wie dieser Tag zu einem Fest für Mensch und Tier wird

Zeitz/MZ. - Heiligabend ist auch im Zeitzer Tierheim ein besonderer Tag. Für Mensch und Tier. Am Morgen sitzen etwa 40 Leute im festlich geschmückten Raum im Obergeschoss bei Kerzenschein zusammen. Das Tierheim-Team, Mitarbeiter und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer feiern Weihnachten. Und danach sind die Vierbeiner dran. Auf sie wartet ein Festmahl.