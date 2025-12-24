weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besuch im Tierheim Zeitz: Heiligabend und Dankeschön im Zeitzer Tierheim: Wie dieser Tag zu einem Fest für Mensch und Tier wird

Heiligabend ist ein besonderer Tag im Zeitzer Tierheim. Nach der Weihnachtsfeier für Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer gibt es ein Festmahl für die Vierbeiner.

Von Angelika Andräs 24.12.2025, 07:00
Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer und „Hundechefin“ Heike Wunderlich haben die Broiler fürs tierische Festmahl abgeholt.
Zeitz/MZ. - Heiligabend ist auch im Zeitzer Tierheim ein besonderer Tag. Für Mensch und Tier. Am Morgen sitzen etwa 40 Leute im festlich geschmückten Raum im Obergeschoss bei Kerzenschein zusammen. Das Tierheim-Team, Mitarbeiter und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer feiern Weihnachten. Und danach sind die Vierbeiner dran. Auf sie wartet ein Festmahl.