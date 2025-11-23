Haushalt 2026 in Droyßig und Kretzschau: Früher Start und große Investitionen

Droyßig/Kretzschau/MZ. - Wesentlich früher als in diesem Jahr, sollen in den Gemeinden Droyßig und Kretzschau die Haushalte für 2026 behandelt werden. Während die Satzung in Droyßig für 2025 erst jetzt im Herbst beschlossen werden konnte, will Droyßigs Bürgermeister Heiko Arnhold den für das kommenden Jahr bereits im Dezember einbringen. Ein Beschluss könnte dann bereits im Januar gefasst werden.