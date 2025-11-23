weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Vorhaben im Burgenlandkreis: Haushalt 2026 in Droyßig und Kretzschau: Früher Start und große Investitionen

Vorhaben im Burgenlandkreis Haushalt 2026 in Droyßig und Kretzschau: Früher Start und große Investitionen

Gemeinden wünschen sich ihre Haushalte früher.

Von Matthias Voss 23.11.2025, 18:00
Symbolfoto
Symbolfoto (Foto: Sabine Brose/Sorge via)

Droyßig/Kretzschau/MZ. - Wesentlich früher als in diesem Jahr, sollen in den Gemeinden Droyßig und Kretzschau die Haushalte für 2026 behandelt werden. Während die Satzung in Droyßig für 2025 erst jetzt im Herbst beschlossen werden konnte, will Droyßigs Bürgermeister Heiko Arnhold den für das kommenden Jahr bereits im Dezember einbringen. Ein Beschluss könnte dann bereits im Januar gefasst werden.