Zeitz/Goldschau/MZ. - Im März sollen in Berlin fünf Häuser aus Zeitz und ein Grundstück nahe Osterfeld neue Besitzer finden. Sie werden im Rahmen der Frühjahrsauktionen der Deutsche Grundstücksauktionen AG angeboten. Markantestes Objekt dabei ist ein Gebäude in der Schützenstraße in Zeitz. Es ist das Haus Nummer 12, das an der Ecke zur August-Bebel-Straße steht. Das Gebäude wird im Auktionskatalog als „attraktives Wohn-/Geschäftshaus“ angepriesen. Das Baujahr wird mit etwa 1900 angegeben. Eine Sanierung sei 1994 erfolgt. Es gibt acht Wohnungen und im Erdgeschoss Raum für zwei Geschäfte. Das Haus sei gepflegt, besitze aber Sanierungsbedarf. Das Mindestgebot liegt bei knapp 280.000 Euro. Weitere angebotene Häuser befinden sich in Zeitz in der Weinberg-, in der Heinrich-Heine-, Dr.-Lange- und Clara-Zetkin-Straße. Bei Goldschau wird eine Landwirtschaftsfläche angeboten, die etwa halb so groß ist wie das Hauptterminal des Flughafens Berlin Brandenburg. Die Versteigerung findet am 22. März im abba Berlin Hotel in der Lietzenburger Straße 89 statt. Es sind 60 Immobilien aus neun Bundesländern im Angebot.