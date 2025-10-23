Sicherheit und Ordnung sind immer wieder Thema in Zeitz. Probleme gibt es an vielen Stellen der Stadt und der Ortschaften. Welche Punkte besonders interessieren und bearbeitet werden.

Hat das Ordnungsamt einen Plan? Sauberkeit und Sicherheit in Zeitz: Welche Punkte aktuell wichtig sind

Frühjahrs- und Herbstputz in Zeitz: Viele Bürger sind dabei.

Zeitz/MZ. - Gibt es so etwas, wie einen Dringlichkeitsplan, nach dem das Zeitzer Ordnungsamt die aktuellen Probleme in der Stadt abarbeitet? Das wollte Klaus Schneider bei einem der MZ-vor-Ort-Termine im Coworking-Space wissen. Und eine Leserin fragte, wie und wo man so etwas erfahren und vielleicht verfolgen könne.