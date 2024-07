Über gute Nachrichten aus dem SRH-Klinikum und dem SRH-MVZ in Zeitz freuen sich Rico Hildwein, Chefarzt der Inneren Medizin, und Pfledienstleiterin Christiane Kaptein. Dieses Mal geht es um den Einsatz einer Hausärztin am Standort in der Lindenallee.

Zeitz/MZ. - Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Lindenallee in Zeitz soll eine neue Hausarztpraxis öffnen. SRH, seit gut vier Jahren Träger des Klinikums Burgenlandkreis mit den Standorten in Zeitz und Naumburg, arbeitet an der Umsetzung. „Es soll, ohne jetzt bereits ins Detail zu gehen, eine neue Hausarztstelle im SRH-MVZ geben“, sagt Marika Hesse, Assistentin der Geschäftsführung und Kliniksprecherin. „Geplant ist, dass ab Herbst eine hausärztlich tätige Internistin ihre Arbeit in Zeitz aufnimmt.“