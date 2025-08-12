Führungswechsel an der Freien Evangelischen Grundschule: Julia Fichtner ist die neue Schulleiterin und setzt auf ein Zusammenspiel von Lehrern, Erziehern und Mitarbeitern.

Alles klar für den Start des neuen Schuljahres an der Freien Evangelischen Grundschule Zeitz: Benjamin Filitz (von links), Julia Fichtner, Lisa Klawonn und Jan Henkelmann freuen sich auf die Kinder.

Zeitz/MZ. - Die Lehrer der Freien Evangelischen Grundschule Zeitz sind startklar: Möbel wurden getragen, Umzugskisten ausgeräumt, Arbeitsplätze für die Schüler mit Mappen bestückt. Wenn am Montag die Schule startet, liegt alles an seinem Platz. Seit Tagen bereiten Lehrer, Erzieher und pädagogische Mitarbeiter das neue Schuljahr vor. Liebevoll, kindgerecht und kreativ.