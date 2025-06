ZEITZ/MZ/ANK/MZ. - Grau und trist – das war gestern. Die Betonstele in der Beethovenstraße, Ecke Gustav-Mahler-Straße in Zeitz-Ost zieren ab sofort farbenfrohe Kinderzeichnungen. Sie sind im Rahmen eines Malwettbewerbs entstanden, der sich an Horteinrichtungen und Grundschulen der Stadt Zeitz richtete. Initiator des Projekts ist der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal. Wie der Verein mitteilt, wurden die von Kinderhand gestalteten Kunstwerke jetzt auf Trägertafeln aufgebracht und an der Stele montiert. Die feierliche Übergabe der neu gestalteten Säule findet am Montag, dem 23. Juni, um 14.30 Uhr statt. Dazu sei jedermann eingeladen.