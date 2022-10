Gold für einen Zeitzer Kämpfer

Alaa Al Saman, er trainiert in Zeitz, gewann die Goldmedaille in der Altersklasse U18 (bis 55 Kilo).

Zeitz/Gelsenkirchen/MZ - Bei den diesjährigen German Open in Gelsenkirchen konnte das Team von Ju-Jitsu Sachsen-Anhalt zwei Medaillen erringen. Es waren von Freitag bis Montag etwa 400 Athleten aus dem In- und Ausland am Start. Es wurde auf fünf Matten in den Disziplinen Fighting, Duo und Ne-Waza gekämpft. Aus Sachsen-Anhalt gingen acht Athleten an den Start. Eins davon als ein Doppel-Team. Ein Höhepunkt war der Sieg von Alaa Al Saman in der Altersklasse U 18 (bis 55 Kilo). Der aus Leinefelde stammende Al Saman startet für die Kampfsportgemeinschaft Zeitz, berichtet Silvio Klawonn, Ehrenpräsident des Ju-Jitsu-Landesverbands.

Eine Silbermedaille konnte der Schönebecker Ivan Balan in der Altersklasse U 14 (bis 55 Kilo) erringen. Beide Athleten hätten sich durch teilweise recht dicht und international besetzte Gewichtsklassen kämpfen müssen. Nach wie vor ringe das Landesteam des Ju-Jitsu mit den Spätfolgen der Corona-Einschränkungen, könne aber auch mit hoffnungsvollen Erfolgen wie beim diesjährigen German Open in Gelsenkirchen den Anschluss herstellen. Die Betreuung der Zeitzer Athleten vor Ort übernahm etwa Landestrainer Steven Theilig aus Zeitz.