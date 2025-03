Zeitz/MZ. - Für den Glasfaserausbau in Zeitz läuft die Feinplanung. Das teilte das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser auf MZ-Anfrage mit. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr angekündigt, den Netzausbau in der Stadt zu realisieren. Planungen besagen, dass nahezu alle Grundstücke in der Kernstadt Zeitz und in den Ortschaften nordwestlich davon bis spätestens Ende 2028 an das Glasfasernetz angeschlossen sein sollen oder zumindest die rasche Möglichkeit des Anschlusses an das schnelle Internet haben.

