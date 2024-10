Glasfaser in Zeitz: Ausbau startet 2025 – So profitieren Privatnutzer und Unternehmen

Zeitz/MZ. - Nahezu alle Grundstücke in der Kernstadt Zeitz und in den Ortschaften nordwestlich davon sollen spätestens Ende 2028 an das Glasfasernetz angeschlossen sein oder zumindest die rasche Möglichkeit des Anschlusses an das schnelle Internet haben. Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) wird den Netzausbau mit Partnern realisieren. Das Unternehmen will bereits nächstes Jahr damit beginnen, Leitungen zu verlegen. Das teilte das Unternehmen jüngst im Bauausschuss des Zeitzer Stadtrates mit. Dort, wo in kleineren Gebieten bereits von anderen Firmen Glasfaserkabel verlegt worden sind, werde das Unternehmen aber nicht bauen.