Gesperrte Wege, kaputte Stege und Warnschilder im Knittelholz in Zeitz

Zeitz/MZ. - Der Weg durchs Bachtal im Knittelholz ist gesperrt. Seit Wochen. Die Stege am Bach sind so kaputt, dass sie eine Gefahr für Spaziergänger darstellen. Das ist nicht auf einmal passiert, sondern im Laufe von Monaten und Jahren. „Was mich vor allem wütend macht, ist, dass es seit Jahren klar war, dass die Stege irgendwann richtig kaputt sind“, schreibt Heidi Krause an die MZ. „Gibt es regelmäßige Kontrollen? Werden Reparaturen beauftragt, ehe Sperrungen nötig sind und dann wieder Monate auf eine Reparatur gewartet werden muss?“