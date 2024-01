Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Die Kaffeetafel ist liebevoll eingedeckt: alte Sammeltassen und auf dem Kuchen steht eine 100. Gertrud Beilschmidt feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Seit zwei Jahren wohnt sie im DRK-Pflegezentrum Zeitz in der Friedensstraße. In den umgebauten Kasernen fand sie ein schönes Domizil. Im Altbau wohnen 32 Frauen und Männer in Einzelzimmern, im Neubau nebenan noch einmal 45 weitere. „Hier sind alle sehr nett. Es kommt der Friseur, die Fußpflegerin und man ist nie alleine“, erzählt die Jubilarin. Denn sie ist geistig fit, freut sich über die vielen Gäste und Blumen.