Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton läuft wieder in Zeitz. Wer nicht selber packen will, kann auch ein fertiges Päckchen kaufen. Was es ansonsten zu wissen und zu beachten gibt.

Geschenke, die in Zeitz gepackt werden, bringen Freude für Kinder in Polen und der Slowakei

Zeitz/MZ. - Jeder, der möchte, kann im Rahmen der Aktion Weihnachten im Schuhkarton einem Kind eine Freude machen. Auch, wenn er selbst keinen Karton packen möchte oder kann. „Drei Frauen aus unserer Gemeinde haben wieder mit viel Liebe Schuhkartons gepackt, die auch gerne an interessierte Zeitzer in der Abgabewoche verkauft werden können“, sagt Angelika Krug. So könne man sich an der Spendenaktion beteiligen, auch wenn vielleicht die Zeit fehle, um selbst einen Geschenkkarton zu packen.