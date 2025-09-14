Seit über 70 Jahren gibt es den Gemischten Chor Elstertal Zeitz. 33 Frauen und Männer singen. Welches Jubiläum in diesem Monat im Hyzet-Klubhaus ansteht.

Alttröglitz/MZ. - „Etwas weniger Mundakrobatik bitte, beim I geschlossen, beim O den Mund weit offen“, so gibt Florian Lindner die Anweisungen in der Probe des Gemischten Chores Elstertal im Hyzet-Klubhauses. Gerade mal 28 Jahre jung ist Florian Lindner und senkt damit deutlich den Altersdurchschnitt des Ensembles. Er leitet seit drei Jahren den Gemischten Chor und dieser feiert am 20. September sein 35-jähriges Vereinsjubiläum. Der Chor selbst ist freilich über 70 Jahre alt. „Ich suchte damals eigentlich einen Chor, wo ich singen kann und habe eine Mail geschrieben“, erzählt der junge Mann aus Unterschwöditz. Denn Musik sei schon immer seine Leidenschaft.